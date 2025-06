Chi è Niccolò Fortini: Sinner, Calafiori, la Juve Stabia e l'idea della Fiorentina

Fra i tanti talenti giovani messi in vetrina dalla nostrac'è un profilo che presto potremo vedere calcare i campi della nostra Serie A. Si tratta di, fra i protagonisti assoluti della cavalcata delladi Guido Pagliuca (neo-allenatore dell'Empoli) fermatasi soltanto nella semifinale playoff contro la Cremonese, che lui ha saltato per infortunio. Esterno duttile, farà ritorno allae il suo futuro sarà tutto da scrivere con voci di mercato che vogliono addirittura il Milan su i suoi passi.Lui che, da terzino fluidificante nel 3-4-1-2 stabiese, è stato ufficialmente(in una stagione conclusa connel settore giovanile della Fiorentina ha ricoperto in realtà ruoli completamente differenti. Prima attaccante, poi esterno offensivo, quindi mezzala, e infine grazie all'intuizione di Galloppa, terzino sinistro anche se destro naturale.

Figlio d'arte, il padre Simone ha una lunga carriera all'attivo in Serie C con parentesi fra Palermo, Pontedera, Marsala e Lucchese. E proprio a Camaiore nasce Fortini con il papà che oggi considera come un punto di riferimento imprescindibile come dichiarato in una recente intervista: "Magari da piccolo volevo fare più le cose di testa mia e non volevo dargli ascolto ma poi, crescendo, ho capito che i miei genitori hanno fatto davvero tutto per me. Adesso ogni cosa che mi dice mio padre, la prendo come se me l'avesse detta Guardiola".Appassionato di sport anche oltre il calcio, il suo idolo è il tennista italiano Jannik Sinner. Nel calcio il modello di riferimento è Riccardo Calafiori che però si è specializzato, partendo da terzino, nel ruolo di difensore centrale. Lui è invece più un'esterno a tutta fascia dotato di grande spinta, alla Carlos Augusto per fare un paragone.

Già blindato dallacon cui ha firmato untornerà ufficialmente alla base in estate e sarà valutato da Stefano Pioli anche se, come detto, il mercato chiama e le possibilità di un nuovo prestito sono più vive che non quelle di un addio a titolo definitivo. Ilè la società che più lo sta seguendo con Filippo Inzaghi che è pronto a puntare su di lui per il progetto promozione in Serie A rosanero.