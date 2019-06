Dopo la grande attesa, finalmente è arrivato il momento di scendere in campo: l'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio fa oggi il proprio esordio negli Europei di categoria che si tiene proprio in terra italiana, alle ore 21 presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, contro la temibile Spagna di Luis de la Fuente, nella prima giornata del Gruppo A, che vede anche la presenza di Polonia e Belgio, avversarie nel pomeriggio. Nonostante sia la prima partita del torneo, si tratta già di una sfida da dentro o fuori per gli Azzurrini, contro l'altra grande favorita per la vittoria del girone: il regolamento vigente vede infatti qualificarsi alle semifinali solo la prima dei tre gironi, più la migliore seconda, il che significa che persino con 7 punti si rischia di uscire dalla competizione. Italia che però ha grande fiducia, vista la presenza di calciatori come Chiesa, Barella, Kean, Pellegrini e Zaniolo, già assidui frequentatori della Nazionale maggiore. Mercoledì ci sarà poi la sfida alla Polonia e sabato quella al Belgio.



STATISTICHE E PRECEDENTI - IItalia-Spagna è un grande classico del calcio europeo a livello di Under 21, non per nulla si trovano davanti le due nazioni con più vittorie in assoluto dell’Europeo di categoria con l’Italia che vanta 5 vittorie (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) e la Spagna che la insegue a quota 4 (1986, 1998, 2011 e 2013). I precedenti di Italia-Spagna a livello di Under 21 in partite in competizioni importanti sono 9, ed hanno portato 3 vittorie italiane, 2 pareggi e 4 vittorie degli iberici. Per quanto riguarda le amichevoli, dal 1999 ad oggi sono state 4, tutte ad appannaggio degli spagnoli. Le ultime due sono state sconfitte cocenti: una in semifinale ed una in finale rispettivamente negli Europei 2013 e 2017.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Zaniolo (dal 41' Orsolini); Kean, Chiesa.



SPAGNA (4-1-4-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aguirregabiria; Zubeldia; Oyarzabal, Fabian Ruiz, Soler, Ceballos; Borja Mayoral.​



Ammoniti: 23' Vallejo (S)​, 25' Zaniolo (I), 46' Calabresi (i)





h 21.00, Stadio Dall'Ara, Bologna: Italia U 21-Spagna U 21 1-1 - 9' Ceballos (S), 36' Chiesa (I) LIVE







LA CRONACA:



49' - Finisce il primo tempo.



44' - Dimarco ci prova dal limite dell'area sinistra, Simon neutralizza.



41' INFORTUNIO PER ZANIOLO - Il giocatore della Roma non si è ripreso dalla botta alla testa subita da Simon e deve uscire, dentro Orsolini.



36' - PARI ITALIA, CHIESA! Gran gol anche di Chiesa, che scappa sulla sinistra, entra in area e lascia partire un tiro che sorprende Simon, uscito a vuoto. L'Italia la riprende.



31' - Ci prova Mandragora da fuori, palla alta.



29' - Cross dalla sinistra, Zaniolo pericoloso ma Simon esce e travolge tutti.



20' - Ancora Spagna, questa volta con Soler pericoloso da fuori.



12' - Spagna vicina al raddoppio: Ceballos scatenato, vola sulla sinistra e mette in mezzo ma non arriva nessuno.



9' - SPAGNA SUBITO IN VANTAGGIO! Grandissimo gol del numero 10 Ceballos che, non contrastato da Barella, fa partire un destro a giro da fuori e batte Meret.



1' - Fischio d'inizio.