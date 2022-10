A Bucarest sono stati sorteggiati i gironi della fase finale dell'Europeo Under 21, che si terrà nel 2023 in Romania e Georgia. Ecco i 4 gruppi:



Gruppo A: Georgia (nazione ospitante), Portogallo, Belgio, Paesi Bassi.

Gruppo B: Romania (nazione ospitante), Spagna, Ucraina, Croazia.

Gruppo C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania (detentori), Israele.

Gruppo D: Norvegia, Svizzera, Francia, Italia.