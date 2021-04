Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, parla a Radio Crc della partita di domenica tra i nerazzurri e il Napoli: "Mi aspetto una gara combattuta, il Napoli si gioca la Champions, mentre l’Inter lo scudetto. Si affronteranno due squadre in salute. La scelta dell’Inter di affidarsi a Conte è stata ottima. Non dimentichiamo che l’attuale allenatore nerazzurro è stato l’artefice del ciclo della Juve".