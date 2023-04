La Liga applaude. L'ex attaccante della Lazio è stato protagonista dell'ultima sfida in campionato con il suo Maiorca , che ha pareggiato 3-3 col Valladolid. I complimenti al centravanti però non sono solo per la doppietta realizzata, ma anche e soprattutto per un gesto di fair play verso un'avversario.In occasione del secondo gol della formazione delle Baleari, Mesa, giocatore del Valladolid, è stato colpito in volto dal pallone, calciato molto forte. Mentre i maiorchini esultavano per la rete, l'avversario è crollato rovinosamente al suolo ein campo invece di unirsi alla gioia dei compagni.