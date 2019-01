Il Manchester City è sulle tracce dell'ex Pescara Juan Fernando Quintero, la conferma arriva direttamente dal centrocampista offensivo del River Plate (in prestito dal Porto) a Radio Closs Continental: "I miei agenti hanno incontrato rappresentanti del Man City, sono davvero orgoglioso che mi abbiano cercato. Se devo tornare in Europa sarà per tanti vantaggi, non solo una questione economica".