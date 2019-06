Real Madrid e Arsenal piombano prepotentemente sul giovane fenomeno argentino Exequiel Palacios. Il giocatore, classe 1998, è uno dei pezzi pregiati del River Plate vincitore della Coppa Libertadores. Come riporta il Daily Mail, il centrocampista, nativo di Famaillá, si è detto entusiasta di essere accostato a club tanto importanti. Palacios si può liberare grazie ad una clausola presente nel contratto, in scadenza al 30 giugno 2021, che prevede il pagamento di un indennizzo di 20 milioni di euro. La clausola potrebbe far gola a molti club tra cui l’Arsenal il quale, dovendo fare i conti con i mancati introiti della Champions League, non avrà margini di spesa illimitati. Problema che invece non sembra avere il Real Madrid, disposto a pagare una cifra intorno ai 23 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore argentino.