, dopo una prima metà di stagione che ha ulteriormente confermato il valore del centrocampista svedese classe '99 (3 reti in 20 partite) e che lo elegge come uno degli uomini da seguire con grande attenzione in chiave mercato nell'anno che verrà. I prossimi giorni saranno molto indicativi in tal senso, perché, società alla ricerca per la prossima stagione di un giocatore con le sue caratteristiche per rinforzare i rispettivi reparti di centrocampo. Il club rossonero ci aveva fatto più di un pensiero circa un anno fa, scontrandosi però con la resistenza del Bologna a privarsene a stagione in corso e soprattutto con una promessa di prolungare l'attuale accordo che ad oggi non è stata ancora mantenuta. I nerazzurri, alla ricerca di un vice Brozovic, sono altrettanto pronti a cogliere un'eventuale occasione per aggiungere qualità er fisicità in mediana. Ecco perchésulla volontà sua e del centrocampista e a fare luce su eventuali offerte in arrivo già alla riapertura del mercato.- SvanbergSinisa Mihajlovic e il Bologna non vorrebbero privarsi di un giocatore così prezioso senza dover aspettare la prossima estate, ma molto dipenderà da ciò che emergerà dall'incontro col suo procuratore.- magari con una promessa di cessione a giugno ad una cifra concordata -della stagione in corso. Con buona pace anche di Inter e Milan.