FA Cup, Aston Villa sulle spalle di Morgan Rogers: Tottenham eliminato

Continua il periodo d'oro di, autentico mattatore della partita valida per ilin cuiproprio grazie al gol del classe 2002, che ha anche servito l'assist per il gol del momentaneo 1-0 di Ramsey, arrivato dopo un solo minuto di gioco. A completare il parziale finale (2-1) è arrivata anche la rete di Mathys Tel, in pieno recupero.- Successo importante per i Villans, che quindi prenderanno parte agli ottavi di finale della competizione, che in stagione erano usciti sconfitti dall'unico precedente contro gli Spurs, nella gara di andata della Premier League in corso: a novembre per 4-1, con l'unico gol dell'Aston Villa sempre timbrato da Rogers. Come detto,, con il gol di(alla terza rete in stagione tra tutte le competizioni) imbeccato da Rogers; è lo stessoa portare i suoi sul doppio vantaggio, al minuto '64. Serve a poco la marcatura griffata Mathys Tel, nel corso del primo minuto di recupero: Tottenham eliminato e Aston Villa che prosegue il suo percorso nella competizione.

- In questo turno di FA Cup si sono materializzate diverse sorprese: due su tutte, capolista in Premier League e nella fase campionato di UEFA Champions League,- ultimo in Championship enella giornata di sabato 8 febbraio.