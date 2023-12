La Juventus ha fatto un'offerta ufficiale da 4 milioni di euro di stipendio annuo per quattro anni a Felipe Anderson. La notizia la riporta questa mattina Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. L'ala della Lazio, che a giugno si libererà a 0 dal club biancoceleste, ha visto congelarsi nelle scorse settimane le trattative con Lotito e Fabiani per il rinnovo e ora, per riaprire i discorsi con i capitolini chiede che venga pareggiata l'offerta dei bianconeri.



L'ipotesi al momento sembra remota. Dopo un accordo verbale raggiunto circa un mese fa, sulla base di 3,5 milioni bonus inclusi, la Lazio ha bloccato tutto, complici le prestazioni non entusiasmanti del calciatore e di tutta la squadra (infatti anche altri rinnovi al momento sono fermi in casa biancoceleste, ndr). A queste condizioni l'addio a fine stagione sembra l'ipotesi più probabile, con la Juve pronta ad accaparrarsi l'esterno brasiliano.