Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, parla a Tuttosport delle voci che vedono Belotti, punta granata, nel mirino dell'Inter per il dopo Lukaku: "Inter? Io lì ci sono stato: nel 2001 i nerazzurri scelsero me e non Romario perché l'anno prima feci una valanga di gol in Serie A, conoscevo meglio il calcio italiano. Ero pronto, ma Milano non è Torino. E anche altre grandi squadre sono così: si vuole tutto e subito. Belotti deve essere consapevole di questo rischio: lui al Toro è un leader e conosce pregi e difetti di tutti, sa come muoversi. Da altre parti, anche in una big, dovrebbe iniziare tutto da capo. È un bivio fondamentale della sua carriera".