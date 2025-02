Paixao fa impazzire il Milan: la Premier osserva, a gennaio ci ha provato la Roma. Quanto vale sul mercato

Il Milan è caduto a Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata del playoff di Champions League. Per battere i rossoneri è bastato un gol, nei primissimi minuti, di Igor Paixao, senza dubbio il migliore in campo della partita. L’ala sinistra brasiliana ha fatto il bello e il cattivo tempo, mettendo in difficoltà la difesa del Milan, con Kyle Walker che ha dovuto ricorrere a tutta la sua esperienza per cercare di contenere il numero 14 degli olandesi.

I NUMERI - Nato a Macapà il 28 giugno 2000, Paixao è arrivato al Feyenoord due anni fa dal Coritiba e, nelle prime due stagioni, in 82 partite, aveva realizzato 21 gol e 10 assist. È in questa, però, che sta vivendo una grande annata e, in 32 presenze, ha già totalizzato otto gol e ben 14 assist. Dotato di grande dribbling e di un gran tiro dalla distanza, il brasiliano è stata una spina nel fianco della difesa di Sergio Conceicao che dovrà studiare delle contromosse diverse per la partita del ritorno, in programma martedì 18 alle 18:45.

DICONO DI LUI - “Paixao prende in giro il Milan”, così ha titolato Telesport, tra i principali quotidiani olandesi. La sua prestazione non è certamente passata inosservata in Italia, con lo stesso Fabio Capello che, alla Gazzetta dello Sport, ha messo in guardia proprio Conceicao: “Attenzione ai contropiedi degli olandesi. In particolare, a quell’Igor Paixao, che ha messo in seria difficoltà un veterano come Walker, che alla fine se l’è pure cavata, perché ha esperienza e intelligenza”. Una situazione, questa, pensata dal tecnico – ad interim - degli olandesi Pascal Bosschaart, che in conferenza ha affermato: “Sapevamo come affrontarli. Paixao ha avuto tanti uno contro uno, abbiamo avuti momenti belli”.

VALORE DI MERCATO – In due anni e mezzo il valore di Paixao è aumentato notevolmente dal 2022, quando gli olandesi lo avevano preso dal Brasile per appena 4,5 milioni. In soli due anni, il prezzo è schizzato fino a 30/35 milioni, anche perché il Feyenoord, a novembre, ha blindato il brasiliano, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2029. Chi lo vorrà dovrà pagare una cifra importante che, nel corso della stagione, soprattutto con un eventuale passaggio del turno, potrebbe salire ulteriormente.

ROMA – Ne sa qualcosa la Roma, che a gennaio aveva chiesto informazioni per Paixao, per un ipotetico trasferimento a giugno, dopo averlo affrontato l’anno scorso in Europa League, quando giallorossi avevano avuto la meglio nel doppio confronto ai calci di rigore, ma l’esterno aveva impressionato, segnando all’andata nella partita terminata 1-1. Il contratto fino al 2029, però, ha messo in una posizione di forza il Feyenoord che ha chiesto almeno 30 milioni e, intanto, aspetta una possibile asta, con anche alcune squadre di Premier League, tra cui il Tottenham e l'Arsenal, interessate.