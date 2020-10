Calciomercato ed eSports, sempre più uniti anche in tv. Il noto programma Crossover - Universo nerd dedica la prima puntata della sua terza stagione interamente a Fifa 21 e alle curiosità che lo legano al mondo dei trasferimenti reali: nella puntata, che andrà in onda a partire dalla mezzanotte su 7 Gold (Canale 15 del digitale e 5015 di Sky), Federico Albrizio sarà ospite per Calciomercato.com, con FutxFan rappresentata da Alessandro Broglia.