. Nella cornice del Teatro Apollo di Lecce, popolato da numerosi appassionati, è stato assegnato il titolo di Campione d’Italia su FIFA 23:, già vincitore della prima edizione,. Nelle prime due edizioni, infatti, la Juventus non aveva preso parte alla competizione in virtù degli accordi commerciali stretti con altri publisher videoludici.Nella finalissima il player bianconero ha avuto la meglio suEsports.salvato prima dal palo e poi da uno straordinario Szczesny. Nella prima parte della giornata Karimisbak era riuscito ad avere la meglio sul bianconero, condannandolo ad un ulteriore match da dentro o fuori per conquistare la finale., fermato due volte in due giorni dalla Juventus DSYRE di Danipitbull. Il primo incrocio tra i due, estremamente equilibrato, si era risolto soltanto ai rigori, mentre nel secondo e decisivo scontro valido per la finalissima è terminato in favore dei bianconeri per 5-1 al termine dei match di andata e ritorno. Positiva la prima esperienza nella eSerie A per ErCaccia, che può aggiungere alla sua bacheca di risultati raggiunti in carriera anche il terzo posto nella massima competizione nazionale di FIFA., fermato proprio dai biancorossi del Monza. Il player granata viene sconfitto di misura (3-2 totale), chiudendo un grande percorso in Loser Bracket che lo ha visto eliminare il campione in carica Francesco “Obrun2002” Tagliafierro del Lecce Esports.Nel corso della giornata sono stati consegnati anche i tre premi individuali della competizione: il trofeo di, mentre il, consegnato dall’Assessore allo Sport di Lecce Paolo Foresio, è stato assegnato aOspite d’eccezione la leggenda del Lecce e beniamino dei tifosi salentini, che ha consegnato ad(ritirato da Mattia “Lonewolf92” Guarracino in rappresentanza del compagno di squadra).Oltre al titolo di squadra Campione d’Italia, sono stati assegnati anche(l’evento che darà accesso al mondiale di FIFA 23) ai primi due classificati e(il torneo che permetterà di qualificarsi ai Playoffs) ad ErCaccia e Montaxer in quanto terzo e quarto classificato.