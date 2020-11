, atteso ritorno nella squadra che ho ha lanciato. Un atto che avrà fatto sicuramente piacere ai tifosi danesi. Sisto ha un complesso labirinto legato alle origini: nasce a Kampala, in Uganda, il 4 febbraio 1995. I genitori provengono dal Sudan. A soli due mesi, però, la famiglia si trasferisce in Danimarca, motivo per cui acquisisce la cittadinanza del Paese. Calcisticamente nasce come esterno di attacco e muove i suoi primi passi nel Tjorring, prima di passare al suo primo amore, il Midtjylland, nel 2010.L’annata successiva partecipa persino ai preliminari di Champions League, destando delle buoni impressioni. In Spagna si inizia a vociferare e alla fine, di fronte a un corrispettivo di cinque milioni di euro.Per lui, però, anche qualche guaio disciplinare. Multato per aver tentato una fuga in Danimarca, sanzionato anche per aver mangiato frutta per 21 giorni.Il tempo di contribuire alla salvezza dei Celestes e fa ritorno in Danimarca per 2,5 milioni, dando subito il suo contributo: ben cinque reti in nove presenze, alla ricerca del suo primo squillo nel massimo torneo continentale.In Nazionale ha fin qui accumulato 25 presenze, segnando una rete in un’amichevole contro Panama. Per lui anche l’importante palcoscenico di Russia 2018, competizione in cui ha preso parte a tutti i match giocati dalla Danimarca. A 25 anni, ha ancora tempo per crescere, nella terra che lo ha cresciuto. Chissà che il filosofo inizi a dettare filosofia con le sue giocate.