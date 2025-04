Finale Copa del Rey, Barcellona-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

2025 Getty Images

Ultimo atto della coppa di lega spagnola, i blaugrana di Hansi Flick e i blancos di Carlo Ancelotti, già in competizione per la vittoria della Liga, si sfidano a Siviglia nella finale della Copa del Rey per conquistare il trofeo. E' il secondo confronto stagionale che vale un titolo: il primo è stato vinto 5-2 dal Barça nella Supercoppa di Spagna.Tutte le informazioni su Barcellona-Real Madrid:

: Barcellona-Real Madrid: 26 aprile 2025: 22.00: Telelombardia: Cronache di Spogliatoio, Mediapason: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Ferran Torres.. Flick.: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.. Ancelotti.- La sfida tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva tv su Telelombardia, canale numero 10 del Digitale Terrestre, e le reti collegate nelle altre regioni.

- Il Clasico sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. L'alternativa è il sito del gruppo Mediapason, del quale fa parte anche Telelombardia.- La telecronaca di Barcellona-Real Madrid su Telelombardia sarà a cura di Mauro Suma e Matteo Zorloni, con Cristiano Ruiu inviato a Siviglia. Su Cronache di Spogliatoio invece saranno Marco Cattaneo e Federico Balzaretti a raccontare la gara.