Showdown, è il giorno della finale. Alle 21 Napoli e Juventus si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma per aggiudicarsi il primo titolo italiano della stagione post coronavirus, la Coppa Italia 2019/20. Gli azzurri di Gattuso hanno superato l'Inter in semifinale e sono freschi del rinnovo di Dries Mertens, annunciato in giornata; i bianconeri del grande ex, Maurizio Sarri, sono reduci invece dal turno con il Milan, superato con due pareggi (1-1 a San Siro, 0-0 allo Stadium).



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questo sarà il dodicesimo scontro in Coppa Italia tra Napoli e Juve (cinque successi per i bianconeri, quattro per gli azzurri, due pareggi): l'ultima sfida nelle semifinali del 2017, vinta dal Napoli 3-2 ma insufficiente per superare il turno visto il 3-1 per la Juve all'andata. Sarà inoltre la seconda sfida in finale di Coppa Italia tra le due formazioni: nel 2012 a prevalere fu il Napoli di Mazzarri, 2-0 con il rigore di Cavani e il gol di Hamsik. Finale numero 19 per i bianconeri, 16 per gli azzurri.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.