Fiorentina, Beltran: "Sogno un trofeo a Firenze. Non scorderò mai la prima rete viola"

Getty Images

L'attaccante della Fiorentinaè intervenuto in una lunga intervista concessa a Fox Deportes. Queste le sue parole: "Perché il calcio? Questione di famiglia, mio fratello da bambino giocava, così come mio padre. Sono il minore di 3 fratelli. Siamo 4 maschi e una sorella. Uno dei miei fratelli ha esordito nell’Instituto de Córdoba. Ricordo che tutta la famiglia era felice, poi per infortuni non ha potuto continuare. Ho bei ricordi della mia infanzia nel centro sportivo dell’Instituto, mio padre lavorava lì. Ho imparato tanto come persona. Ho bellissimi ricordi."

LA FIORENTINA - “La Fiorentina con Burdisso contatta il mio agente e mio fratello Federico dicendo che volevano contare su di me per la stagione seguente. Io non amo sapere queste cose, preferisco giocare, voglio essere concentrato sul campo. Si concretizza il mio passaggio alla Fiorentina, ricordo che il primo giorno quando arrivai, i miei compagni stavano giocando un’amichevole prestagionale e mi presentarono insieme agli altri acquisti. L’esordio è arrivato gli ultimi 10 minuti nella vittoria contro il Genoa”.“Arriva a dicembre, in Conference League al Franchi. È stato bellissimo. Un ricordo che non dimenticherò mai”.

“Ho molti sogni. Voglio giocare con la nazionale argentina. È il sogno più grande che ho. Poi mi piace vincere e vorrei vincere qualche titolo con la Fiorentina”.