Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



MODELLI - “Tra i giovani mi piacciono De Bruyne, Isco, Arthur, ma in questo ruolo come giovani di talento non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. L’idolo vero, però, è un altro: Ronaldinho, un genio assoluto con cui mi sarebbe piaciuto giocare anche solo un minuto. Oggi ho un debole per De Bruyne, che ha una capacità fuori dal comune di verticalizzare il gioco, e Modric, con la sua pazzesca visione di gioco”.



NUMERO 10 - "Commisso mi vuole con la maglia numero 10? Per me sarebbe fantastico. So quanto la maglia numero 10 sia importante per Firenze. E i campioni che l’hanno indossata. Da Antognoni a Baggio: da Rui Costa a Mutu. Poter realizzare quello che ha fatto Antognoni con la maglia della Fiorentina e della Nazionale sarebbe fantastico per me. Io ho la fortuna di vederlo quasi ogni giorno e di ascoltare i suoi consigli. Tutto questo non può che aiutarmi".



MONTELLA - “Montella lo ringrazierò sempre per avermi fatto debuttare in Serie A, mi ha trasmesso valori importanti. Iachini è un martello, mi riempie di consigli, di nozioni. Quando Montella mi paragonò ad Antognoni non ci credetti. Neppure dopo aver sentito la registrazione delle sue parole".