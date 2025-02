Fiorentina, chi è Harder: la porta, il basket e... De Jong. Dall'esordio in Europa alla chance in emergenza con l'Inter

"Saremo pochissimi, ovvero 14 per l'esattezza.Cercheremo di mettere in difficoltà l'Inter, aggregando anche qualche ragazzo della Primavera". L'allenatore della, Raffaele, lo ha annunciato in conferenza stampa presentando il recupero della gara sospesa lo scorso 1 dicembre e che fu interrotta per il malore subito in campo da Edoardo Bove. Fra i ragazzi a cui l'allenatore campano potrebbe dare una chance c'è anche, pilastro della Primavera e delle nazionali giovanili italiane.Il centrocampista italiano è nato a Firenze ilma il nome tradisce quantomeno un'origine straniera.originario di Amburgo, ma si è innamorato diche lo ha trattenuto in Italia dove Jonas è nato. Firenze è però da sempre nel suo cuore, così come i colori viola e, soprattutto la maglia azzurra che Harder ha avuto il piacere di indossare sia con l'Under 19, arrivando alla semifinale degli Europei del 2024, sia con l'Under 20.

Già nel corso della passata stagione con la formazione Primavera allenata da Daniele Galloppa è stato protagonista delle vittorie in(titolo sfumato in questa stagione contro il Sassuolo). In questa annata in Primavera ha collezionatoma l'highlight di questi primi 7 mesi è statonella vittoria per 7-0 contro il Lask.Centrocampista centrale di grande lettura, molto abile in interdizione ma con una buona capacità di corsa, ad inizio carrieraPoi l'intuizione di spostarlo in mezzo al campo dove può destreggiarsi senza problemi in una linea a 2 o da perno centrale di una linea a 3. Il suo modello calcistico di riferimento èdel Barcellona, ma adora la perseveranza di un altro sportivo d'eccezione,con il basket Nba che è una delle sua altre passioni.