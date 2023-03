Dodò, terzino della Fiorentina, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria sul Milan: "Cosa ci ha dato da mangiare Italiano? Pasta (ride, ndr) e picanha".



ENNESIMA BELLA PRESTAZIONE CONTRO UNA BIG - "Siamo una squadra molto forte, dobbiamo giocare così sempre, non solo contro le big".



PREPARAZIONE - "Questa settimana ci siamo allenati bene, pensavamo di poter vincere".



PRIMO ASSIST - "Serata felice per me, aspettavo di poter aiutare la squadra con un assist e oggi mi è uscito bene. Italiano mi dice sempre che sono un terzino forte e che posso fare assist".