Fiorentina, Gudmundsson ha convinto tutti. A giugno verrà riscattato

Getty Images

La Fiorentina ha già tracciato la strada per il futuro di: riscattarlo dal Genoa e renderlo viola a titolo definitivo. Questo è quanto si legge stamattina su La Gazzetta dello Sport a proposito del futuro dell'islandese. I contatti tra il club e l’entourage del giocatore sono costanti, segno di una volontà reciproca ben delineata di proseguire insieme. Gudmundsson è arrivato a Firenze dal Genoa quest'estate in prstito oneroso da circa 8 milioni e con diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni, con bonus che possono far arrivare la cifra fino a 28.

Ma ormai nessuno si chiede più se i 17 milioni richiesti siano un investimento sensato: le prestazioni del fantasista hanno convinto piazza e dirigenza dopo mesi contraddistinti da tante noie fisiche.La scadenza chiave è quella del15 giugno, termine entro cui il club dovrà prendere una decisione formale. Per ora non sono stati mossi passi ufficiali, ma la strategia appare chiara. La Fiorentina si è già tutelata nel contratto firmato la scorsa estate, tenendo conto di ogni variabile, inclusa la situazione giudiziaria che circonda il giocatore.