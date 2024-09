Fiorentina, il Galatasaray ci ha provato per Beltran

Redazione Calciomercato

Ilsembra davvero inarrestabile in questi ultimi giorni di calciomercato in Turchia. Il club aranciorosso dopo aver chiuso il colpo Osimhen e aver tentato il colpo Rabiot a parametro zero si è fiondata sia su Filip Kostic, esubero della Juventus, ma anche e soprattutto suIl cambio modulo con il passaggio a due punte (Osimhen con Icardi quando tornerà dall'infortunio)da inserire nell'organigramma e nella giornata di ieri si è presentato al tavolo della dirigenza della Fiorentina per provare a comprare l'ex River Plate.

Secondo quanto riportato da Repubblica nell'edizione di Firenze,considerando l'argentino incedibile e non volendo neanche arrivare alla possibilità di parlare di eventuali cifre.