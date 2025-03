Fiorentina, Zaniolo è l'ultima scelta di Palladino. Così il riscatto diventa un miraggio

, quella di Amici mai di Antonello Venditti è una frase ormai entrata nel linguaggio comune e, più di una volta, anche abusata. Ma dobbiamo ammettere che calza a pennello con. Sei anni nel settore giovanile viola, poi l'addio nel 2016 direzione Entella e l'approdo all'Inter, il resto è storia nota. Eppure, da quel giorno, Zaniolo e la Fiorentina hanno continuato a corteggiarsi di sessione di mercato in sessione di mercato. Voci, sondaggi, interessi, strizzate d'occhio, trattative saltate all'improvviso e, quasi dieci anni dopo, la sintesi:

nel giorno del suo ritorno alla Fiorentina lo scorso gennaio. Dopo sei mesi turbolenti, ilha risolto il prestito coi bergamaschi e la Fiorentina si è accollata la medesima formula con cui Zaniolo si era accasato in nerazzurro.Con Zaniolo che a breve potrebbe essere costretto a lasciare di nuovo quella che lui stesso ha definito "casa".

- Al momento, sono i freddi numeri ad inchiodare l'ex Roma cone con una prospettiva che oggi lo vedeche, dopo aver passato diversi mesi col 4-2-3-1 (modulo conegniale alle caratteristiche di Zaniolo), ha virato verso un più solido 3-5-2 che gli sta garantendo diverse soddisfazioni.è insostituibile e Zaniolo ha già fatto vedere di non avere le carte in regola per sobbarcarsi tutto il peso dell'attacco. Discorso simile perche, dopo mesi difficili, ha ingranato la marcia giusta e oggi è titolare inamovibile dietro all'ex Juve. Non solo, perché per quel ruolo è in lizza anche Lucas Beltran, calciatore con caratteristiche che piacciono parecchio a Palladino.

. I 12 minuti raggranellati nelle ultime tre partite lo testimoniano in maniera piuttosto evidente.Altrimenti, l’amore tra lui e la Fiorentina sarà destinato a finire per la seconda volta, col sapore più della minestra riscaldata che della passione bruciante di un attesissimo ritorno