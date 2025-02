Fiorentina, il retroscena di mercato: contatti con Krstovic prima di virare su Kean

Getty Images

Il Corriere dello Sport svela un interessante retroscena di mercato legato alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Prima di affondare il colpo su Moise Kean, il club di Rocco Commisso aveva sondato diversi attaccanti, tra cui Mateo Retegui, poi approdato all’Atalanta. Secondo il quotidiano, la dirigenza viola aveva anche avviato contatticercando un accordo per portarlo a Firenze. Tuttavia, le richieste economiche del club salentino sono risultate troppo alte per le casse gigliate. Alla fine, la Fiorentina ha deciso di puntare con decisione su, complice anche la forte volontà di Palladino di avere il giocatore in rosa.

Nel frattempo, Pantaleo Corvino lavora già in ottica estiva: l’attaccante del Lecce è seguito da diversi club di Serie A, ma salvo sorprese, la Fiorentina non dovrebbe rientrare nella corsa per il suo cartellino.