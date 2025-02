Fiorentina-Inter, chi può giocare e chi no tra squalificati e nuovi acquisti

AFP via Getty Images

Giovedì sera, alle 20.45, le due squadre scenderanno nuovamente sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi per proseguire la partita dello scorso 1 dicembre 2024, valida per la 14esima giornata di Serie A, interrotta al 16' del primo tempo per il malore occorso ad Edoardo Bove.Si ripartirà proprio dal quel minuto, con la rimessa laterale sotto la tribuna, ma ci sarà spazio per i cambiamenti. Potrebbe cambiare l'arbitro, l'AIA può designare un diverso direttore di gara, anche se con ogni probabilità, sarà ancora Daniele Doveri il fischietto della gara. Raffaele Palladino e Simone Inzaghi invece on hanno l'obbligo di rischierare i 22 giocatori che avevano iniziato la gara dal 1', ma ci sono delle limitazioni da osservare.

- I nuovi acquisti delle due squadre non potranno scendere in campo. Da regolamento infatti, gli allenatori potranno schierare solo gli atleti che erano in lista al momento di quella gara, escludendo ovviamente quelli che sono stati ceduti nel frattempo (Lucas, Michael, Jonathane Christiannella Fiorentina, Tajone Tomasnell'Inter).Di conseguenza, non potranno giocare gli acquisti invernali dei due club: Nicolas, Michael, Pablo, Chere Nicolòper la Viola, Nicolaper i nerazzurri.

- Discorso diverso per. Entrambi erano ammoniti e sono stati ammoniti nel corso delle partite di questo turno, rispettivamente Fiorentina-Genoa e Milan-Inter., in quanto non erano squalificati il giorno della partita d'andata: i due saranno invece squalificati nella partita di Milano (Inter-Fiorentina) che si giocherà lunedì 10 febbraio 2025 alle 20.45.