Fiorentina, Italiano verso l'addio: "Ultima al Franchi? Testa in campo, dopo l'Atalanta tireremo le somme"

, l'allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita della partita pareggiata per 2-2 contro il Napoli. Inevitabile il focus sul futuro sia della squadra, con la finale di Conference League da giocare ad Atene contro l'Olympiacos, ma anche del suo con le voci di un addio sempre più concrete."Siamo arrivati stanchi alla fine di questa partita, non riuscivamo più a tenere alta la palla ed abbiamo rischiato, ma il risultato è assolutamente giusto"."Ci prendiamo questo punto, teniamo dietro il Napoli ed abbiamo altri due turni per gestire questo vantaggio in classifica. Vediamo adesso i risultati degli altri".

"Perché sono andato via subito dal campo al fischio finale? Noi con la curva ci eravamo già raccolti lunedì sera, poi ho voluto lasciare spazio ai ragazzi, che anche quest'anno hanno fatto una stagione strepitosa"."Ora prepariamo la gara di Cagliari e poi penseremo all'Olympiakos. I punti di forza della formazione greca? Si difendono bene e ripartono veloci, hanno esterni veloci e una punta che segna con continuità, dovremo prepararla bene".- "Essere sulla panchina della Fiorentina comporta tante responsabilità, la gente ama la maglia viola e ti spinge sempre a dare il massimo, ed è quello che ho cercato di fare in questi tre anni, io come i ragazzi. Per me essere l'allenatore viola è un onore".

"La mia ultima partita al Franchi? La concentrazione è tutta sul campo, poi dopo l'Atalanta tireremo le somme di tre anni fantastici"."Il gol di Biraghi? Avevamo fatto una scommessa, sono felice di pagargli una cena..."