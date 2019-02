Alban Lafont, portiere della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli: "Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutti hanno fatto bene, non è merito solo delle mie parate e sarebbe stato comunque meglio se avessimo ottenuto i tre punti. Idoli? Uno dei più bravi del mondo è Alisson ma mi ispiro anche ai miei connazionali Lloris e Mandanda. Chi mi ha impressionato in carriera fin qui?Dembele e Neymar. Aspettative? Spero di migliorare sempre di più. Non è facile ma provo a farmi sempre trovare pronto".