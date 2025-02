Fiorentina, le pagelle di CM: Viola abulici. Folorunsho unico con carattere. Paura per Kean

Getty Images

De Gea 5: si trova impegnato soprattutto nel secondo tempo, dove si mostra insicuro anche sulle uscite alte.Dodò 5,5: primo tempo più di spinta, anche se si schianta contro il muro avversario. Nella ripresa salva almeno un paio di occasioni nella propria area di rigore.Comuzzo 5: gara molto fisica. Nel secondo tempo si dimostra molto meno attento, lasciando spazi alle incursioni avversarie. Nell'occasione del gol lascia la marcatura all'attaccante avversario.Ranieri 5: soffre più che altro sui palloni alti. In fase di costruzione pecca di imprecisione e soprattutto lentezza.

(dal 27' s.t. P. Mari: s.v.)Parisi 5: parte bene, ma nella ripresa si fa vedere poco e non riesce ad imporsi come dovrebbe.Cataldi 4,5: vaga per il campo senza un preciso ordine. Dovrebbe filtrare il gioco, ma non lo fa con continuità.Mandragora 5: cerca di metterci la grinta, ma non basta. In area di rigore avversaria la spara alta su un paio di occasioni, per il resto poca roba.(dal 22' s.t. Richardson 5: entra in una fase abbastanza delicata, ma il suo apporto è praticamente nullo.)Zaniolo 5,5: alterna buone giocate tecniche ad errori di misura. Ci si aspetta sicuramente di più da uno come lui.

(dal 79' s.t Caprini: s.v.)Beltran 4,5: per tutta la partita vaga per il campo insieme a Mandragola. Non crea praticamente nessun pericolo agli avversari.Folorunsho 6,5: unico che fa davvero qualcosa. Esce stremato.(27' s.t. Ndour 5: errori di misura e di tecnica. Nullo il suo apporto alla gara. )Kean 5,5: a parte un colpo di testa iniziale, non riesce ad incidere. Grande spavento però nella ripresa, quando deve uscire a causa di un brutto infortunio alla testa.(dal 22' s.t. Fagioli 5: tocca davvero pochi palloni e lo fa pure male.)All. Palladino 4,5: Fiorentina addormentata per tutta la partita. Non riesce ad imporsi praticamente mai durante la gara, abulica nella ripresa. Serviva soprattutto una reazione di grinta, ma il fuoco era tutto dall'altra parte.