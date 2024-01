Ex assistente di, analista e quindi, Antonioha chiuso a giugno la sua esperienza quadriennale allae si è raccontato a Repubblica, queste le sue parole.- "Un capo scouting non deve solo proporre giocatori ma indirizzare il lavoro del dipartimento, interpretando le esigenze e gli obiettivi del club.La vera bravura sta nel capire quel è. Lo scouting rappresenta il 50% del lavoro, il resto è riuscire ad adattare il giocatore al contesto, al sistema di gioco della squadra".sono stati l'oggetto della mia tesi a Coverciano e credo che i video, i dati, le analisi, tutto ciò che mi può portare a ridurre il rischio su un investimento sono ben accetti ma alla fine. Pure l'potrà aiutare lo scouting, ma bisogna tenere un equilibrio costante tra tradizione e innovazione. Ma il più grande valore di un club restano le persone e quando hai deidevi metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio e tenerteli stretti"- "In Italia porterei Alexanderdelloe Ardondel. Sono curioso come maturerà nel suo percorsodel"Senza Decreto Crescita si perderanno alcuni top giocatori ma era un 'agevolazione che doveva servire per strutturare i club. I soldi risparmiati per pagare meno un giocatore andavano destinati aper creare qualcosa di duraturo"- "Sono felice di aver ricoperto un incarico così importante in una società così prestigiosa. Da capo scouting ho avuto una duplice veste, a livello organizzativo mi occupavo die costruire processi per prima squadra, settore giovanile e femminile. Sotto il profilo tecnico, grazie al lavoro di analisi dei dati e dei video e la visione dal vivo dei calciatori in tutto il mondo, con il mio teamDopo 4 anni la direzione generale mi ha comunicato che il mio contratto in scadenza non sarebbe stato rinnovato. Mi avrebbe fatto piacere continuare il progetto ma sono certo che Barone abbia apprezzato la qualità del mio lavoro, resto