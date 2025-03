Fiorentina, l'ex dirigente Pontello bacchetta Pradè: "Faceva meglio a star zitto"

Getty Images

L'ex dirigente della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato della situazione attuale dei gigliati: "Abbiamo avuto una percezione della squadra troppo alta, ci siamo sopravvalutati, abbiamo pensato che la squadra avesse la possibilità di migliorare i risultati delle scorse stagioni. Tutto l'ambiente pensava di poter lottare per qualcosa di più vista la partenza di inizio stagione, la nostra posizione doveva e poteva essere il sesto posto, la sfida di giovedì in Conference è decisiva. Non perdiamo le speranze neanche in campionato perché dopo queste 3 partite tostissime in campionato non affronteremo più big tranne la Roma e il Bologna alla penultima in casa".

' - "Le dichiarazioni di Pradè di ieri andavano fatte un mese e mezzo fa, non so se le sue dichiarazioni siano di sua spontanea volontà, faceva meglio a stare zitto. Pradè probabilmente è un buon dirigente ma non è quel tipo di direttore tecnico che serve perché ci doveva essere un sostegno maggiore a un allenatore scelto da lui con una mancata esperienza alle spalle, ad aumentare il carico si è aggiunta una rivoluzione totale della rosa"."Io sono sempre contrario a cambiare in corso d'opera però se volevano mandare via Palladino lo dovevano fare dopo la sconfitta a Monza, adesso non ha più senso. Il tecnico ancora difetta di personalità, guardate la Roma che è una società totalmente allo sbando ma hanno messo a capo di una rosa totalmente demoralizzata un allenatore esperto come Ranieri che con semplicità ha ridato vita a una stagione che era già data per finita a Roma".