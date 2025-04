Fiorentina, Palladino: "Milan da primi quattro posti. Sottil? Felici che vesta una maglia così"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa a due giorni fra la partita fra Milan e Fiorentina: "Non è cambiato nulla dal Pana in poi. Abbiamo trovato degli automatismi e abbiamo insistito sui nostri valori. Abbiamo avuto un momento di difficoltà nei primi due mesi dell'anno. Ma col lavoro e la mentalità ne siamo venuti fuori. Voglio ringraziare la società e i ragazzi. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro"- "Ho visto la partita e ho visto un buon Milan. Ha fatto una bella gara. Mi aspetto una partita difficile. Dobbiamo essere bravi a continuare per la nostra strada. Hanno grandi valori, anche per entrare nelle prime 4 del campionato. Hanno cambiato tanto e hanno inserito giocatori di valore. Gare fuori casa? Con l'Inter ce la siamo giocata, abbiamo perso di misura col Napoli. Ci mancano punti col Verona. Adesso abbiamo l'occasione per cambiare il trend"

"Colpani dovrebbe rientrare la prossima settimana. Gosens ha un fastidio al ginocchio, ma vediamo di recuperarlo per SABATO. Percorso? Da inizio anno è stato ottimo. I nostri valori sono venuti fuori. Sia nei momenti di esaltazione che di difficoltà ci siamo gestiti bene. Abbiamo dimostrato grandi valori"- "Che sia uno scontro diretto non deve interessarci. Dobbiamo guardare solo in casa nostra, guardando partita per partita. Mandragora? Non mi piace parlare di singoli. Sta facendo un grande campionato. Lui è la dimostrazione di chi ha saputo aspettare. Per i compagni è stato un esempio e sta raccogliendo i frutti. E chi non sta trovando tanto spazio mi aspetto che faccia la differenza quando chiamato in causa."

"Manteniamo il nostro equilibrio. Abbiamo dei valori, sia tecnici che fisici. Andiamo a Milano con grande umiltà, però. Il Milan ha voglia di rivalsa e la gara sarà difficile. Dobbiamo tenere la testa bassa e spingere""Credo che sia un campionato molto equilibrato. Siamo arrivati a due mesi dalla fine del campionato attaccati al treno delle prime... adesso bisogna stare tutti uniti e pensare solo di partita in partita. Avere i giocatori che stanno bene fisicamente è essenziale in questo finale di stagione".- "Lo trovo bene. Si allena a duemila all'ora, è sempre il solito soldato. E' sereno e tranquillo, quando viene chiamato in causa fa sempre ottime prestazioni".

- "Io penso alla gara di sabato, al Celje ci penserò dopo. Tutti stanno bene e io posso contare su tutti i calciatori tranne Colpani, che spero di recuperare presto""Ci sono ragionamenti pensati e ragionato dietro i cambi di modulo. Abbiamo studiato tanto e abbiamo fatto anche delle scelte. Abbiamo perso Ikoné e Sottil, che sono due ali. Abbiamo pensato quindi di passare a 3 a centrocampo. Ho avuto delle belle risposte in allenamento. Abbiamo trovato gli automatismi e i ragazzi mi davano feedback positivi"- "Uno dei più belli degli ultimi anni. Pensiamo alla Roma o al Bologna. Altre squadre sono andate in difficoltà. Vedo grande equilibrio. Chi riesce adesso a star bene fisicamente e ad avere autostima è in vantaggio. Noi dobbiamo ragionare di gara in gara provando a vincerle tutte. Vogliamo essere competitivi"

- "Si diceva che non riuscisse ad esprimere il suo talento. La società invece ci ha puntato tanto e ha dimostrato il suo valore. Infatti è arrivato il Milan. E noi siamo felici di aver portato un calciatore a vestire la maglia di una squadra col Milan. Gli auguro di fare bene. Ma dobbiamo pensare a noi stessi.""Non parlerò più del prossimo anno. Dobbiamo parlare di questa stagione. Ci penserà la società dal 28 maggio in poi. Yacine ha avuto un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori tanto tempo. Sta rientrando e deve trovare continuità. Ci conto tanto. Dobbiamo recuperarlo assolutamente. Troverà spazio"

"Sta lavorando bene con un atteggiamento giusto, è un ragazzo per bene. Deve solo aspettare il suo momento. Con l'Atalanta è entrato nel modo giusto. Quando chiamato in causa farà vedere il suo valore"