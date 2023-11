Il terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi ha parlato in una lunga intervista concessa a fiorentina.it. Questi i passaggi salienti: "Sto meglio, sto tornando alla mia forma ottimale. È stato un periodo difficile da luglio, ma nell’ultimo mese sto lavorando bene e ho continuità negli allenamenti. Mi aspettavo un inizio di stagione completamente diverso. Questo problema fisico mi ha portato via tanto tempo e ho sempre dovuto rincorrere. Un po’ di rimpianto c’è, ma il passato non si può cambiare. Devo lavorare per tornare al 100% e riprendermi quello che mi sono perso"



RUOLO CHIAVE - Mister Inzaghi ha avuto un ruolo fondamentale per me, fin dal primo giorno. Mi ha fatto fare un anno ottimo sotto tanti punti di vista. Rapporti nello spogliatoio? Biraghi aiuta sempre tutti, quando sono stato male è stato il primo a farsi sentire per sapere come andavano le cose. Milan? Ci mancano ancora tanti giocatori, quando torneranno tutti prepareremo la partita con la mentalità solita, andando a prenderli alti per fare il nostro gioco“.



IDOLI - Adesso guardo i migliori in Europa, come per esempio Di Lorenzo, per cercare di rubargli il più possibile. Poi uno si forma da solo e cerca di fare il suo percorso. A livello di idolo io sono cresciuto con Jovetic, andavo allo stadio quando c’era lui“.



VIA A GENNAIO? - Vedremo, ancora ci sono due mesi per prendere decisioni. Io adesso voglio rimanere per giocarmi le mie carte, poi valuteremo tutto insieme alla società“.