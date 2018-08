I tormentoni di mercato sul suo conto non accennano a placarsi. E non lo faranno, perché la classe è cristallina e il futuro è dal sicuro avvenire. Federico Chiesa è una delle stelle italiane del domani: deve ancora dimostrare tanto, a partire dall'incremento in fase realizzativa.



Le voci di mercato, in ogni caso, non si placano, a partire da quelle che lo vorrebbero vicino alla Juventus dopo l'affare tra la Fiorentina e la società bianconera per Marko Pjaca. Per blindarlo ancor più, magari alleggerendone la posizione, i viola - scrive La Nazione - potrebbero incontrare nuovamente il padre Enrico - che ne cura gli interessi - per discutere di un prolungamento fino al 2023 e un adeguamento rispetto al milione e novecentomila euro precepiti attualmente. Anche perché, rispetto all'ultimo accordo risalente a un anno fa, il prezzo è aumentato.