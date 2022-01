Non c'è nulla di ufficiale, ma sembra proprio che i fondi per l'acquisto dida parte dellaci siano. Che siano anticipati da quello che sarebbe stato il mercato estivo o provenienti da alcune cessioni che avverranno nei prossimi giorni, allanon interessa: l'unica condizione è che i soldi in questione arrivino tutti e subito nelle casse viola. Quindi, Vlahovic potrà essere un giocatore bianconero. L'ennesimo a percorrere la tratta Firenze-Torino. Il passo successivo, naturalmente, è quello di attivare l'operazione che porterebbe in riva all'Arno un altro attaccante, sia esso un vice Piatek o un titolare al posto del polacco. La Fiorentina sa già quali sono le alternative e cosa serve per sbloccarle. I soldi, stavolta per davvero, non saranno un problema.- Potrebbe essere di buon auspicio, sta di fatto che se c'è un giocatore che ha fatto bene a Firenze da gennaio in poi è l'egiziano. Basilea, quindi, non è una piazza da snobbare come fucina di talenti. I numeri di, brasiliano classe 1998 capace di realizzare(senza contare la dozzina di gol in Conference League) sono interessantissimi, e, non spaventa affatto., in passato avvistato proprio in Svizzera, l'unico dubbio è legato al periodo di adattamento che potrebbe rendersi necessario.- Altre soluzioni presuppongono una spesa assai maggiore per attaccanti nel pieno della forma su palcoscenici più blasonati.possono tranquillamente venire a costare(ancora non chiusa la trattativa col City) 25 con preferenza alla permanenza in prestito fino a giugno al River Plate. Soluzioni di difficile percorrenza, tenendo anche conto che, come ama ripetere il dg Joe Barone, le trattative si fanno in tre. La Fiorentina, estremamente vivace e attiva sul mercato, non prenderà un giocatore che non è convinto del progetto, come non lo eranell'estate del 2020.- Adesso il polacco ex Napoli potrebbe ripensarci. Al Marsiglia è chiuso dall'ultimo arrivato Bakambu, e un ritorno in Italia sarebbe la soluzione ideale per risollevare le sorti della sua carriera, magari formando un attacco tutto polacco con. Il problema, in questo caso, è che il Marsiglia dovrebbe anticipare il riscatto del polacco dal Napoli per poi cederlo alla Fiorentina in prestito, un'operazione dispendiosa che il presidente Longoria faticherebbe non poco ad avallare., ma è pur vero che fino a pochi giorni fa tutto portava ad un addio di Vlahovic a giugno. Mai come in questo frangente, work in progress.