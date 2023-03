Si è appena svolto il sorteggio diper quello che riguarda i quarti di finale della competizione. L’urna di Nyon è particolarmente benevola per lache. L’andata si giocherà il 13 aprile in Polonia con il ritorno fissato esattamente una settimana dopo, il 20 dello stesso mese allo stadio Franchi. I polacchi si trovano al terzo posto nel campionato polacco dietro a Rakow e Legia Varsavia. Nel girone di Conference, i ragazzi allenati da Van den Brom sono arrivati dietro al Villareal. Dopodiché, hanno eliminato Bodo Glimt e Djurgardens vincendo sia all’andata che al ritorno. L’avversario è certamente alla portata, ma non è da sottovalutare., perdendo in Polonia ma superando la squadra gigliata al Franchi per 2 a 1.I polacchi non sono una squadra in possesso di un elevatissimo tasso tecnico, ma l’allenatore olandese schiera i suoi con un 4-2-3-1 piuttosto offensivo che esalta le caratteristiche delle sue ali. In alternativa c'è il 3-5-2, schierabile con l'ausilio di qualche accorgimento.Il profilo più interessante è quello dell’ala destra Michal, esterno estremamente dinamico già nel giro della nazionale polacca e cercato anche dal Bologna in tempi recenti. Ma occhio anche allo svedese, ex Parma e Crotone, che ha messo a segno dieci reti fin qui, risultando il capocannoniere stagionale. Un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato è Bartosz, con una lunga militanza in Italia, tra Milan, Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Frosinone e SPAL.