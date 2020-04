Dario Nardella, sindaco di Firenze, parla a Toscana TV: “Mascherine? In tutto ci vorranno dodici giorni per la consegna dei mezzi di protezione in città. Sta aumentando il traffico, però, e questo vuol dire che, contando che molte fabbriche sono chiuse, c'è un allentamento e non va bene. Guai a chi molla la presa: dai prossimi giorni utilizzeremo i droni in modo severo, e una passeggiata può arrivare a costare anche 4mila euro”.