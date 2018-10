Lewis Hamilton su Mercedes conquista il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo atto del Mondiale 2018 di Formula 1 disputato Suzuka. Un week-end praticamente perfetto. Secondo Bottas, terzo Verstappen. Dopo un contatto col pilota olandese, Vettel retrocede fino all'ultima posizione e chiude sesto.



VETTEL RISCHIATUTTO – Partenza col botto per Vettel, che supera immediatamente le Toro Rosso e anche Grosjean, portandosi in quinta posizione. Alla chicane Verstappen va dritto, ma non lascia passare Raikkonen: 5 secondi di penalità. Ne approfitta Seb, virtualmente terzo, mentre Ricciardo opera con successo il sorpasso su Hartley ed entra in zona punti. La gomma forata di Magnussen (ritiro) per un contatto con LeClerc al via lascia troppi detriti in pista e scatta la safety car. Entra cattivo Vettel su Verstappen alla Spoon e finisce in testacoda. Manovra forse troppo aggressiva. Fatto sta che ora è ultimo. E con gamme usurata la strada si profila in salita. Davanti Hamilton comanda con due secondi su Bottas. Da quindicesimo alla griglia, dopo 13 giri Ricciardo è sesto. Addirittura quinto, scavalcando Grosjean, sempre con manovre pulite.



DOMINIO HAMILTON - Evidenti problemi con la monoposto spingono Raikkonen al pit stop. Che rientra in pieno traffico. Lo seguono a ruota Verstappen e Ricciardo, che gli stanno davanti. Strategia perfetta in casa Red Bull. Stop anche per Mercedes e Vettel, semplicemente perfetti. Alla 35esima tornata, Hamilton resta saldamente al comando, mentre Seb, sedicesimo dopo il cambio gomme, è ora sesto. Ma troppo distante dai primi per credere nella rimonta. Cala definitivamente il sipario su LeClerc per alcuni problemi con la monoposto. Una grande gara invece per Verstappen, ormai attaccato a Bottas, durante e dopo la safety car. Bottas va lungo in staccata ma resiste a -10 giri dalla fine e conclude con una pregevole seconda posizione. Il leader incontrastato Hamilton ha ormai oltre 10 secondi sugli inseguitori. E accarezza il titolo Mondiale...