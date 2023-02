Nicolò Zaniolo, che dopo l'annuncio ufficiale arrivato in settimana sta vivendo i suoi primi giorni da calciatore del Galatasaray, riceve lo speciale incoraggiamento della mamma, Francesca Costa, tramite un messaggio aperto postato su Instagram.



"Per noi che crediamo da sempre in te - scrive Francesca Costa - per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te. Sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso".



Francesca Costa non si trasferirà fissa a Istanbul ma si dividerà con La Spezia, dove vive Benedetta, la sorella minore di Zaniolo, mentre papà Igor sarà con il figlio in Turchia.