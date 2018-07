L’attesa è finita. Un mese di gioia, disperazione, tensione ed euforia. Reti, magie ed errori grossolani: tutto per arrivare ad oggi. Alle 17 allo stadio Luzhniki di Moscasi giocano la Coppa del Mondo. Più di un miliardo le persone collegate da ogni parte del globo per assistere ad un evento che resta unico e invincibile.. Un cammino tortuoso ha portato le due selezioni a giocarsi la coppa più ambita. I transalpini letali e implacabili fin dalla qualificazioni, sfacciati per superiorità nell’avvicinamento al 15 di luglio: scherzata l’Argentina diagli ottavi così come l’Uruguay privo diai quarti, piegato con concretezza italica il Belgio in semifinale. Discorso diverso per i balcanici: la scossa del cambio in panchina come grimaldello per rivolare la quadra dandole un senso compiuto.l’artefice del miracolo, omaggiato ieri da capitan(“Ha preso in mano la squadra in un momento difficile e ci ha trasmesso fiducia in noi stessi”). Un coraggio che ha permesso loro di eliminareai rigori e lai supplementari.lo sa e ha preparato i suoi, sempre coerente, dritto per la sua strada, incurante delle critiche eccellenti piovutegli addosso dopo la finale dell’Europeo casalingo persa due anni fa con il Portogallo.. Per la Francia è la terza finale iridata in 20 anni, dopo la vittoria nel 1998 e la sconfitta contro l’Italia nel 2006: cercheranno il secondo successo che permetterebbe loro di affiancare Argentina e Uruguay alle spalle di Brasile, Italia e Germania. La Croazia scenderà in campo per scrivere la storia e vincere il primo Mondiale. Un paese piccolo, nato dalle ceneri della Jugoslavia: una fucina di talenti unica in Europa, tanto da essere avvicinati spesso al Brasile.Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Brozovic; Perisic, Modric, Rebic; Mandzukic.: negli ultimi 20 anni nessuno ha raggiunto più finali (Germania e Brasile 2).Le ultime due "esordienti" hanno vinto (Francia 1998, Spagna 2010), l'ultima a perdere fu l'Olanda nel 1974.. Due le sfide nei grandi tornei internazionali: 2-1 per i transalpini nella semifinale Mondiale del 1998, 2-2 ai gironi di Euro 2004. In questa Coppa del Mondo la Francia è stata sotto nel punteggio per soli 9 minuti e 12 secondi, la Croazia invece è andata in svantaggio in tutte e tre le gare a eliminazione diretta. I balcanici hanno disputato 3 supplementari di fila: nessuno ne ha giocati 4 nella storia dei Mondiali.potrebbe diventare il terzo uomo a vincere i Mondiali sia da giocatore che da allenatore dopodiventerà il quinto francese a giocare nello stesso anno le finali di Champions League e Mondiali dopo, nonostante 13 tiri effettuati, non ha ancora centrato lo specchio della porta.potrebbe diventare il secondo under 20 a segnare in una finale Mondiale doponel 1958.