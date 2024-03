Francia-Germania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Potrebbe essere la finale di Euro2024? Potrebbe. Per il momento, però,è solo un'amichevole internazionale in avvicinamento alla rassegna continentale, in programma in terra transalpina venerdì 22 maggio. Per gli uomini di, finalisti prima vincitori e poi sconfitti in entrambe le ultime due edizioni dei Mondiali, un test importante contro una Nazionale, quella campione del Mondo 2014, in cerca di una nuova identità con il tecnico. I tedeschi saranno impegnati nel gruppo A degli Europei con Scozia, Ungheria e Svizzera, un sorteggio piuttosto morbido ma che espone Muller e compagni ad altre brutte figure dopo le sconfitte contro la Corea del Sud nel 2018 e contro il Giappone nel 2022. Per la Francia ci saranno Olanda, Austria e una fra Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia che uscirà dai playoff.: Francia-Germania: venerdì marzo 2024: 21.00: Sky Sport, Sky Sport Uno: Sky Go, NOWFrancia-Germania, in programma alle ore 21 al Parc Olympique Lyonnais o Parc OL, noto anche come Groupama Stadium per ragioni di sponsorizzazione, sarà visibile su Sky Sport in abbonamento: il canale di riferimento è Sky Sport Uno, mentre in alternativa si possono utilizzare i servizi streaming come Sky Go e NOW TV, disponibile sempre a pagamento ma con un abbonamento diverso e il pacchetto di sfide corrispondente.- La telecronaca della sfida tra Francia e Germania sarà di Fabio Caressa.- Il portiere del Milan Mikeè riuscito a prendere parte all'ultima di campionato con il Verona e quindi non c'è problema per vederlo titolare con la Francia; sono attesi davanti a luidell'Inter da centrale e il compagno di squadrasulla sinistra. L'altro rossonero Giroud sarà supportato da, occhio anche adella Lazio convocato per via dell'assenza di Griezmann. Per la Germania prima dopo l'annuncio del ritorno in Nazionale per Tonidel Real Madrid, che giocherà condel Barcellona. Non può mancare una solida rappresentanza del Bayer Leverkusen ancora imbattuto in stagione: Tah in difesa esulla trequarti,del Bayern Monaco dovrebbe essere il terminale offensivo.- Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Guendouzi, Mbappé; Giroud. All: Didier Deschamps.- Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Gundogan, Kross; Wirtz, Musiala, Havertz; Muller. All.: Julian Nagelsmann.