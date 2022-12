Adrien Rabiot e Dayot Upamecano non ce la fanno. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la corsa contro il tempo per recuperare dai loro infortuni non ha portato frutti e quindi i giocatori di Juve e Bayern non ci saranno per la semifinale della loro Francia con il Marocco.



Sfuma l’opportunità quindi per Deschamps di confermare l’undici iniziale che ha battuto l’Inghilterra. A centrocampo dovrebbe esserci quindi Youssouf Fofana, mentre accanto a Varane agirà Ibrahima Konaté.



Questo dunque lo schieramento che il ct dei Bleus potrebbe schierare:

Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouameni; Griezmann Dembele, Mbappé , Giroud.