Frosinone, Angelozzi: 'Lusuardi me lo ha segnalato Eder. Fiorentina? La più forte del girone d'andata'

Il direttore dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it toccando diversi temi, fra campo e mercato partendo dalla sfida che i ciociari giocheranno domenica a Firenze: "La squadra è in un momento buono ma con tante assenze. Faremo sicuramente la nostra partita a Firenze. Forse abbiamo qualcosa da recriminare per la partita contro il Milan, ma poi è il campo che decide. Sabato abbiamo fatto settanta minuti alla grande, venti minuti un po' peggio e abbiamo perso, succede."



TESTA A TESTA - Sulla carta la Fiorentina può ambire alle prime posizioni. Il Frosinone è una piccola società in una città di 40mila abitanti, abbiamo un altro tipo di filosofia. La Fiorentina è una big, tra le prime in Italia e non posso fare paragoni. Posso ambire a prendere qualche giovane qui. Se andrò a lavorare in un club più importante sì, potrò prendere qualche giocatore della Fiorentina, ora no



LUSUARDI - L'abbiamo pescato da una squadra di Serie B brasiliana ma è stato un colpo di fortuna. C'è stato segnalato da un ex giocatore del Frosinone, Eder. Un giorno mi chiama e mi ha detto che voleva farci un regalo per l'ottimo rapporto che aveva con la nostra società. Mi ha fatto questo nome, mi ha mandato due video e ci ha convinto. Ha approcciato bene alla nuova realtà, ora è infortunato ma è un ottimo calciatore.



FIORENTINA - Vi posso dire che la squadra più forte del girone d'andata che abbiamo affrontato, per me, è stata la Fiorentina: è venuta a Frosinone e ci ha dato una bambola per quasi tutta la partita, poi però abbiamo quasi rischiato di vincerla. Conosco bene l'ambiente, il mister con cui ho lavorato, Nzola e Biraghi. Sulla carta è una squadra forte e una società forte".