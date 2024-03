Frosinone-Lazio, come vederla su NOW: attiva subito il tuo abbonamento

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Frosinone-Lazio in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La sfida valida per la 29esima giornata di Serie A trasi può vedere su Now: ecco comeIl Frosinone è stato sconfitto dal Sassuolo nel delicato scontro-salvezza dell'ultima giornata, sbagliando pure un rigore nel finale con Kaio Jorge; la Lazio è stata sbigottita in casa dall'Udinese e ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Sarri e l'avvicendamento ufficiale con il vice Martusciello.All'andata è finita 3-1 per i biancocelesti con Isaksen e Castellanos in formissima. Calcio d'inizio allo stadio Benito Stirpe sabato 16 marzo alle 20:45.Con il Pass Sport puoi guardare la Serie A TIM 2023-2024 con 3 partite su 10 ogni giornata. Oltre ad esse, ci sono anche la Serie BKT 2023-2024 con tutte le 380 partite stagionali, playoff e playout, e la Serie C con tutta la Regular Season, compresi playoff e playout. E' inclusa tutta la Premier League, con 7 fino a partite in esclusiva per ogni giornata, e i migliori match della Bundesliga e della Ligue 1, e ovviamente non mancano tutte le partite del grande calcio europeo: 121 partite su 137 della Uefa Champions League e tutte le partite di Uefa Europa League e Uefa Europa Conference League visibili anche su Diretta Gol, opzione che consente di rivedere le principali azioni dei match in corso.Puoi guardare il Pass Sport di NOW dal dispositivo che preferisci: PC, Smartphone, Tablet e sulla tua TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV o una game console Xbox e Playstation.Oltre a Frosinone-Lazio, NOW TV trasmetterà altre due gare della 29esima giornata di Serie A: si tratta di Empoli-Bologna, venerdì alle 20:45, e Juventus-Genoa, domenica alle 12.30.