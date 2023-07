Colpo per il Frosinone, che attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato l'approdo in gialloblù di Giorgi Kvernadze, prelevato dal FC Kolkheti 1913: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva FC Kolkheti 1913 Poti per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giorgi Kvernadze. L’attaccante classe 2003 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione".