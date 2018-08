Mercato caldissimo in casa Frosinone per completare la rosa a disposizione di mister Longo. Il club giallazzurro si sta muovendo per aggiungere al proprio organico altri tre elementi di spessore dopo aver ufficializzato Hallfredsson dall'Udinese. Le priorità sono infatti il difensore centrale, l'esterno destro e l'attaccante.



CAPITOLO DIFESA – Proprio dalla squadra friulana dovrebbe arrivare il nuovo perno della retroguardia canarina. Si tratta del brasiliano Danilo Larangeira, in rotta con i bianconeri e molto vicino all'approdo in Ciociaria. A percorrere la strada inversa potrebbe essere Lorenzo Ariaudo. Con Goldaniga, Danilo e Terranova, verrebbe dunque completato il terzetto difensivo titolare. Non è da escludere, però, che, in caso di partenza di Ariaudo, venga aggiunto un altro tassello per fornire più alternative a mister Longo.



LA LINEA MEDIANA – Il colpo Emil Hallfredsson ha entusiasmato i tifosi frusinati. Giocatore di esperienza e qualità, l'islandese è reduce da un buon Mondiale disputato con la sua nazionale. È il secondo acquisto per il centrocampo dopo quello di Crisetig, ma potrebbe non essere l'ultimo. In rosa attualmente ci sono due registi (Maiello e Crisetig) e sei mezzali (Hallfredsson, Chibsah, Sammarco, Soddimo, Besea e l'infortunato Gori). Potrebbe esserci qualche altra uscita, così da ingaggiare un giocatore dinamico in grado di garantire inserimenti in zona offensiva. È sugli esterni, tuttavia, che la società sta focalizzando l'attenzione. Si cerca un laterale destro abile nelle due fasi – soprattutto in quella difensiva – per il 3-5-2 di mister Longo. Un calciatore che per caratteristiche dovrà perciò essere simile a Molinaro, titolare della fascia sinistra.



OBIETTIVO TOP SECRET IN ATTACCO – Stipe Perica si è aggiunto ai confermati Daniel Ciofani, Dionisi e Ciano. Il club sta sondando il mercato alla ricerca di una punta di livello per alzare il tasso tecnico della squadra. Sono circolati vari nomi, da Sau a Perez passando per Pazzini, ma l'obiettivo principale del sodalizio ciociaro resta top secret. Quel che è certo è che si tratterà di un investimento importante, anzi il più importante dell'era Stirpe. E, com'è giusto che sia, i tifosi si sfregano le mani in attesa del colpo ad effetto.