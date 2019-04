Il Fulham ha ufficialmente terminato nella giornata di sabato scorso la sua esperienza in Premier League, durata il sospiro di una sola stagione: il club del tycoon pakistano di cittadinanza americana Shahid Khan è stata la grande delusione dell'anno in Inghilterra. Partito con ambizioni di Europa dopo un mercato faraonico che doveva riportare i Cottagers tra le grandi in Terra d'Albione, dopo nove mesi ha invece concluso tornando subito in Championship un'annata da incubo, che ha visto il fallimento di tutti i colpi di mercato operati e dei tre allenatori che si sono seduti sulla panchina, Slavisa Jokanovic, l'artefice della promozione, Claudio Ranieri, ora alla Roma, e Scott Parker. Ora sarà di nuovo serie inferiore, con la difficoltà che ne consegue visto l'estrema competitività della Serie B inglese e gli anni, quattro, che il club di Londra aveva impiegato per uscire da quel Purgatorio: necessario sarà snellire i costi di una rosa valutata la bellezza di 255 milioni di euro.



ROSA DA 255 MILIONI, 112 SPESI SUL MERCATO - Una retrocessione che fa male, perché arrivata dopo investimenti davvero corposi: 109 milioni di euro spesi la scorsa estate e altri 3 nel mercato di riparazione, per un totale di 112 milioni. Questi gli acquisti del Fulham tra luglio e gennaio: il centrocampista classe '91 Seri dal Nizza per 30 milioni, il centrocampista classe '95 Anguissa dal Marsiglia per 25 milioni, il riscatto dell'attaccante classe '93 Mitrovic dal Newcastle per 25 milioni, il difensore Mawson dallo Swansea per 15 milioni, il terzino classe '93 Bryan dal Bristol City per 6 milioni, il portiere classe '87 Fabri dal Besiktas per 5 milioni, il difensore classe'89 del Nizza Le Marchand per 5 milioni, l'esterno classe '86 Babel dal Besiktas per 5 milioni, il centrocampista classe '90 Nordtveit dall'Hoffenheim per 4 milioni, l'esterno offensivo classe '90 Schürrle dal Dortmund per 15 milioni, il difensore classe '95 Chambers dall'Arsenal per 14 milioni, l'attaccante classe '93 Vietto dall'Atletico per 6 milioni, il portiere classe '93 Rico dal Siviglia per 25 milioni e il terzino classe '98 Fosu-Mensah dal Manchester United per 7 milioni di euro. DA SERI E SCHURRLE A MITROVIC E SESSEGNON: MILAN E INTER VIGILI - La fortuna del club di Khan è quella che, oltre a non avere problemi economici, ha investito su una serie di giocatori facilmente rivendibili per rientrare dall'esborso e non realizzare minusvalenze: alcunI sono già entrati in passato nell'orbita di club italiani, come ad esempio il Milan, che aveva seguito Seri e Mitrovic, o l'Inter, anch'essa su Seri e in passato vicina a Schurrle. Il sogno poi è quel Ryan Sessegnon, ala classe 2000 gioiello della Nazionale Under 21 inglese, in scadenza nel 2020 e valutato 35 milioni di euro. Insomma, a giugno a Londra aprirà un nuovo centro commerciale, in grado di garantire ottimi calciatori a prezzo di saldo: in Serie A non si faranno trovare impreparati.



