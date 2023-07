Una stagione dopo il suo approdo in Olanda, Calvin Bassey lascia l'Ajax. Il nigeriano aveva già trovato l'accordo da qualche tempo con il Fulham, che finalmente oggi ha annunciato il suo acquisto. Il difensore, 23 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con un'opzione in favore del club per un'ulteriore stagione, dunque fino al 2028.