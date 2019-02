La Gazzetta dello Sport parla di Inter-Lazio e spiega come il centrocampo nerazzurro sia stato nettamente inferiore a quello biancoceleste.



“Quella di ieri era l’Inter degli ultimi tempi, incompiuta, svogliata, senza idee. Entra in partita soltanto dopo un’ora, quando Joao Mario scarica il primo tiro su Strakosha. Prima, soltanto Lazio. Niente di speciale, anche perché il ritmo è più basso che contro la Juve e quindi il senso della posizione di Skriniar basta per evitare pericoli. Ma è la Lazio a comandare. E come contro la Juve tutto comincia a centrocampo, dove la differenza è abissale. Da un lato un reparto che gioca a calcio, con due registi, Leiva più arretrato e Luis Alberto che con i suoi scatti crea i break, più Milinkovic che non è continuo ma a volte ricorda quello stravalutato da Lotito. Dall’altro c’è soltanto Brozovic che deve fare per tre: Joao Mario è monotono e impreciso, Gagliardini trasparente”.