"Sono ancora sconvolto. Stanotte Gianluca è venuto a salutarmi in sogno. È stato scioccante, paralizzante. Stamattina mi sono svegliato e un’ora dopo è arrivata la tremenda notizia".



A parlare è Giuseppe Galderisi, detto Nanu, ex attaccante di Juventus, Milan, Verona e Padova, oggi allenatore. Galderisi ha rilasciato un'intervista al Corriere Veneto:



"Eravamo sommersi dagli abbracci, ci abbracciavamo e lui mi diceva di stare attento, perché c’erano i fotografi che avrebbero immortalato tutto. Mi sono svegliato con un misto di angoscia, gioia e preoccupazione allo stesso tempo".



POI LA NOTIZIA - "Sono rimasto pietrificato. Non posso dire che non me l’aspettassi, perché da dieci giorni non rispondeva più ai miei messaggi. Avevo capito che poteva essere vicino alla fine, la stessa cosa è successa a un amico. Gli alti e bassi, il miglioramento, il ritorno della malattia. E poi la morte, che aspetta tutti noi al varco".